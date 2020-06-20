Кум Володимира Путіна прокоментував спільний бізнес з Коломойським



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Віктор Медведчук та Ігор Коломойський Фото oilpoint

Медведчук стверджує, що бачив Коломойського останній раз сім років тому

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що його партнерство з олігархом Ігорем Коломойським – це «питання бізнесу, а не ідеології».

Про це повідомляють Схеми: корупція в деталях.

Відповідаючи на питання, чи комфортно йому вести спільний бізнес з Коломойським, який ще в 2019 році називав його «зрадником» та «колаборантом», Медведчук відповів:

«Всі питання бізнесу викладені в моїй декларації. Більше ніяких коментарів я не даю. А партнерів в бізнесі дуже багато. Весь бізнес, він регулюється чинним законодавством. Комфортно чи не комфортно – просто так сталося і так є. Питання бізнесу – це питання бізнесу. До чого тут ідеологія?», – казав він.

Медведчук стверджує, що бачив Коломойського останній раз сім років тому.

«Я, наприклад, пана Коломойського, як ви кажете, мого партнера, востаннє бачив років сім тому. А по телефону розмовляв років шість тому. Але ж це не заважає існуванню бізнесу», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко, телеведуча і дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів »1+1» і «2+2». У медіагрупі «1+1 media» заявили, що вперше про це чують.

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