Оксана Марченко - власниця «1+1». Канал звинуватили у брехні тривалістю у вісім років



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Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко була ведучою популярних шоу на каналі «1+1»

Дружина кума Путіна Медведчука володіє частками телеканалів «1+1», «2+2» і «ТЕТ»

Центр протидії корупції звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо перевірки телеканалів «1+1», «2+2» і «ТЕТ», які входять до холдингу «1+1 Медіа» Ігоря Коломойського на подання недостовірної інформації про структуру власності. Зокрема про частку Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у цих телеканалах. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Згідно з офіційною інформацією телеканалів «1+1» і «2+2» про структуру їхньої власності, їхня істотна частка (24,6%) належить фірмі олігарха Ігоря Суркіса Bolvik Ventures LTD. Зазначено, що Суркіс володіє 100% цієї фірми. Що стосується каналу «ТЕТ», то на його сайті прямо не вказано про частку Суркіса, однак це випливає з інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

Водночас журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні довідалися, що Оксана Марченко, дружина депутата і лідера проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, теж володіє часткою компанії Bolvik Ventures LTD, а, отже, і часткою каналів «1+1», «2+2» у розмірі 8,22% і каналу «ТЕТ» у розмірі 8,17%.

Медведчук був власником цієї частки особисто з 2012 до 2016 року. Після цього власність переоформлена на дружину.

Закон «Про телебачення та радіомовлення», а також порядок про подання інформації щодо структури власності зобов’язує оприлюднювати всіх, хто прямо або опосередковано володіє часткою телеканалу. Що стосується каналів «1+1», «2+2» і «ТЕТ», то інформації ні про Медведчука, ні про його дружину немає.

«Виходить, керівництво «1+1 Медіа» подавало недостовірні відомості щодо власників щонайменше з 2012 року. Тобто 8 років. Більше того, у наявній інформації йдеться про 100% власності Ігоря Суркіса компанією Bolvik, хоча тепер ми знаємо, що нею частково володіють Медведчуки. Власники «1+1» брехали державі і мають понести покарання», — коментує голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За законом, подання неправдивих відомостей про структуру власності загрожує телеканалу відмовою у видачі ліцензії або анулюванням вже існуючої ліцензії. ЦПК звернувся до Нацради, аби там провели перевірку і в разі підтвердження цих порушень зверталися до суду для анулювання ліцензій «1+1», «2+2».

До речі, сам Медведчук до обрання народним депутатом заявляв, що не міг керувати деяким бізнесом через санкції США, тому і відбувалося переоформлення на дружину. Але він так само стверджував, що особисто керує бізнесом, а дружина тільки юридично ним володіє.

Примітно, що канал «2+2» вже мав проблеми з мовленням у Кропивницькому через непрозору структуру власності. Нацрада тривалий час не подовжувала ліцензію на мовлення каналу через те, що там відмовлялися оприлюднити повну інформацію про кінцевих бенефіціарів.

Нагадаємо, ще минулого тижня у компанії 1+1 media відреагувала на оприлюднену інформацію, що кум Путіна Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалі 1+1. У медіагрупі завили, що вперше про це чують.