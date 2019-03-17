Нова Зеландія: вік жертв теракту в мечетях – від трьох до 77 років



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Ідентифікація жертв продовжується

Наймолодшій жертві теракту в мечетях новозеландського міста Крайстчерч було три роки, найстаршому – 77. У списку жертв імена 44 чоловіків та жінок.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що ідентифікація жертв продовжується.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.

Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

Джерело: Радіо Свобода