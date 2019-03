В Новій Зеландії невідомий відкрив стрілянину в мечеті

Внаслідок стрілянини загинули шість чоловік

Невідомий відкрив стрілянину в мечеті міста Крайстчерч на сході Нової Зеландії.

Про це повідомляє видання New Zealand Herald.

Повідомляється, що 6 осіб загинули внаслідок стрілянини у мечеті, ще 15 постраждали.

Поки немає точних відомостей про того, хто стріляв. Очевидець стверджує, що це був чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою.

Відзначається також, що на момент початку стрілянини в будівлі було близько трьохсот осіб, які відвідали обідню молитву. Серед них є діти.

HORRIBLE. 6 dead, more than 15 injured in attack/shooting on Mosque and Islamic center in #Christchurch New Zealand pic.twitter.com/fF8dOUSZ1y