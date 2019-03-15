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    В Новій Зеландії невідомий відкрив стрілянину в мечеті

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    В Новій Зеландії невідомий відкрив стрілянину в мечеті

    Внаслідок стрілянини загинули шість чоловік

    Невідомий відкрив стрілянину в мечеті міста Крайстчерч на сході Нової Зеландії.

    Про це повідомляє видання New Zealand Herald.

    Повідомляється, що 6 осіб загинули внаслідок стрілянини у мечеті, ще 15 постраждали.

    Поки немає точних відомостей про того, хто стріляв. Очевидець стверджує, що це був чоловік у шоломі і окулярах з автоматичною гвинтівкою.

    Відзначається також, що на момент початку стрілянини в будівлі було близько трьохсот осіб, які відвідали обідню молитву. Серед них є діти.

    "У Крайстчерчі з активним стрільцем відбувається серйозна ситуація. Поліція реагує і вживає заходів", - сказав комісар поліції Нової Зеландії Майк Буш.

    Крім того, ще один свідок повідомив телекомпанії One News, що бачив трьох загиблих зовні будівлі.

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