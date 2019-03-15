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    Стрілок із Нової Зеландії в минулому році був у Болгарії

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    У листопаді 2018 року Брентон Таррант прибув до Болгарії через аеропорт Софії рейсом з Дубая - Стрілок із Нової Зеландії в минулому році був у Болгарії
    У листопаді 2018 року Брентон Таррант прибув до Болгарії через аеропорт Софії рейсом з Дубая

    10 листопада 2018 року Брентон Таррант орендував автомобіль і відвідав кілька історичних місць у Болгарії

    28-річний австралієць Брентон Таррант, який вчинив теракт в новозеландських мечетях, відвідував Болгарію у 2018 році.

    Про це заявив генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров, повідомляє місцева агенція БГНЕС.

    Прокурор підкреслив, що поки немає ніяких доказів терористичної діяльності та зв'язків Тарранта в Болгарії.

    «Наші фахівці знаходяться в постійному контакті з колегами в США, Новій Зеландії, ОАЕ і балканських країнах», - сказав Цацаров.

    Він повідомив, що Таррант в 2016 році відвідав Балканський регіон. Він подорожував на автобусі в Сербію, Чорногорію, Боснію і Герцеговину, Хорватію.

    У період з 9 по 15 листопада 2018 року він прибув до Болгарії через аеропорт Софії рейсом з Дубая. 10 листопада чоловік орендував автомобіль і відвідав кілька історичних місць. 15 листопада він відправився в Бухарест, де знову орендував автомобіль і вирушив до Угорщини.

    Болгарські прокурори зараз намагаються відновити повний маршрут Тарранта.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

    За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей. 

    Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

    Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

    Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

    Джерело: Європейська правда

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