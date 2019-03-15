Розстріл у мечеті Нової Зеландії: вбивця все знімав на GoPro (фото, відео 18+)



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Кілером виявився 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант

Жителів міста попросили не виходити на вулиці та відмовитися від відвідування мечетей

Вночі 15 березня в новозеландському місті Крайстчерч 28-річний австралієць на ім'я Брентон Таррант разом зі спільниками увійшов у місцеву мечеть і розстріляв парафіян. Все, що відбувається, він знімав на GoPro.

За попередніми даними, 27 людей загинули, 30 поранені. Затримано 4 особи. Сам Брентон поки перебуває на волі, повідомляє «Лентач».

Перед нападом Брентон виклав у Twitter (зараз його обліковий запис заблокований) 37-сторінковий маніфест — так само, як зробив Брейвік перед своїм нападом. У маніфесті — цитати з Біблії неонацизму.

Також Брентон написав, що теракт у Стокгольмі 2017 року (тоді загинули п'ятеро місцевих) вважає ключовою подією, що вплинув на його рішення атакувати мечеть. Він згадав 11-річну жертву — Еббу Аккрлюнд — повідомивши, що буде мстити за неї. На ріжках для автомата Брентон написав дати «ключових моментів для становлення європейської цивілізації».

У мережі вже з'явилося відео нападу. На ролику видно, як злочинець підходить до будівлі з помповою рушницею в руках і розстрілює своїх перших жертв. Після цього він бере в руки штурмову гвинтівку і починає поливати вогнем на всі боки, добиваючи поранених.

Расстрел в мечетях в Новой Зеландии: 30 убитых, 27 раненых. Один из убийц ходил и поливал из автомата всех подряд, ведя трансляцию в соцсеть. Безумие добралось до всех уголков Землиhttps://t.co/1qo2rPD83S pic.twitter.com/i9UqCIajpR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 березня 2019 р.

Повідомляється, що поліція затримала спільників Брентона, а також знешкодила кілька бомб, розташованих у машинах поряд з іншими мечетями.

Прем'єр-міністр країни Джакинда Ардерн заявила, що сьогодні – «один із найтемніших днів Нової Зеландії». Вона назвала цю подію «надзвичайним і безпрецедентним насильством».