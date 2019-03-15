  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розстріл у мечеті Нової Зеландії: вбивця все знімав на GoPro (фото, відео 18+)

    • Розсилка
    <p>Кілером виявився 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант</p> - Розстріл у мечеті Нової Зеландії: вбивця все знімав на GoPro (фото, відео 18+)

    Кілером виявився 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант

    Жителів міста попросили не виходити на вулиці та відмовитися від відвідування мечетей

    Вночі 15 березня в новозеландському місті Крайстчерч 28-річний австралієць на ім'я Брентон Таррант разом зі спільниками увійшов у місцеву мечеть і розстріляв парафіян. Все, що відбувається, він знімав на GoPro.

    За попередніми даними, 27 людей загинули, 30 поранені. Затримано 4 особи. Сам Брентон поки перебуває на волі, повідомляє «Лентач».

    Перед нападом Брентон виклав у Twitter (зараз його обліковий запис заблокований) 37-сторінковий маніфест — так само, як зробив Брейвік перед своїм нападом. У маніфесті — цитати з Біблії неонацизму.

    Також Брентон написав, що теракт у Стокгольмі 2017 року (тоді загинули п'ятеро місцевих) вважає ключовою подією, що вплинув на його рішення атакувати мечеть. Він згадав 11-річну жертву — Еббу Аккрлюнд — повідомивши, що буде мстити за неї. На ріжках для автомата Брентон написав дати «ключових моментів для становлення європейської цивілізації». 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Розстріл у мечеті Нової Зеландії: вбивця все знімав на GoPro (фото, відео 18+)
    Розстріл у мечеті Нової Зеландії: вбивця все знімав на GoPro (фото, відео 18+)
    Розстріл у мечеті Нової Зеландії: вбивця все знімав на GoPro (фото, відео 18+)

    У мережі вже з'явилося відео нападу. На ролику видно, як злочинець підходить до будівлі з помповою рушницею в руках і розстрілює своїх перших жертв. Після цього він бере в руки штурмову гвинтівку і починає поливати вогнем на всі боки, добиваючи поранених.

    Повідомляється, що поліція затримала спільників Брентона, а також знешкодила кілька бомб, розташованих у машинах поряд з іншими мечетями.

    Прем'єр-міністр країни Джакинда Ардерн заявила, що сьогодні – «один із найтемніших днів Нової Зеландії». Вона назвала цю подію «надзвичайним і безпрецедентним насильством».

    Читайте також
    теракт Австралія тероризм вбивство мусульмани Нова Зеландія поліція злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ