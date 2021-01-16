Novus заперечує продаж іграшок з російською символікою

На фабриці у Клавдієво виявили виробництво іграшок з символікою російської армії

Мережа гіпермаркетів заявляє, що симоліку країни-агресорки їй підкинули недоброзичливці

ТОВ «Новус Україна», заперечує наявність у продажу ялинкових іграшок з російською символікою у магазинах групи і заявляє, що стала жертвою провокації.



«Novus не продає новорічні кульки з російською символікою. Це провокація, зрозуміла як клієнтам, так і ЗМІ. Ми ретельно відбираємо і перевіряємо всі позиції товарів, що потрапляють на наші полиці», – йдеться в прес-релізі мережі

Згідно з релізом, компанія має відеозапис з камер спостережень, де невідомий чоловік підкладає на полицю в магазині ялинкові кулі та знімає їх на відео, при цьому коментуючи наявність у продажу товару з російською символікою.

Раніше повідомлялося про те, що Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас в Київській області запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Росії.

Також стало відомо, що український онлайн-магазин «Панама» продає іграшки із прапором країни-агресора.

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