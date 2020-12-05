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    Суспільство

    На Київщині фабрика виготовляла новорічні прикраси для Міноборони Росії (відео)

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    На фабриці заявили, що&nbsp;тираж вже ліквідували&nbsp;й в майбутньому всі замовлення будуть проходити етичний контроль - На Київщині фабрика виготовляла новорічні прикраси для Міноборони Росії (відео)
    На фабриці заявили, що тираж вже ліквідували й в майбутньому всі замовлення будуть проходити етичний контроль

    Адміністрація фабрики навіть й не приховує, що співпрацює з Росією

    Клавдіївська фабрика в Київській області запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Росії.

    Про це повідомив Сергій Савченко у Facebook.

    Зайшовши під час екскурсії заводу до цеху, на забороні входу в який наполягав сам екскурсовод, відвідувачі побачили цілі коробки біло-червоних прикрас. На новорічних кульках чітко проступала радянська зірка і напис: «Армия РФ».

    Коли розкладений товар вирішили зняти, оператора запитали: «Хто вам дав право тут фотографувати» і зйомку силою намагалися завершити.

    Згідно з викладеною автором допису інформацією, завод під Києвом є філією «найстарішої майстерні», розміщеної в Москві. На сайті фабрики вказано, що в асортименті підприємства «понад 50 артикулів», куди постійно додають «модні й актуальні тренди». Сайт української філії ідентичний російському.

    У відповідь користувачі соціальної мережі поцікавилися, куди ж прямує товар і хто є замовником. Дехто припускав, що прикраси з «Армією РФ» виготовляють в цілях пропаганди, інші стверджували, що – на експорт.

    Водночас адміністрація фабрики навіть й не приховує, що співпрацює з Росією.

    «Історично склалося так, що одним з ринків збуту продукції була російська федерація. У зв’язку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частина річної продукції фабрика поставляла в Росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати та прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів», – йдеться у повідомленні Павла Гукасова, який поширила у Facebook пресслужба підприємства.

    При цьому на фабриці заявили, що тираж вже ліквідували і в майбутньому всі замовлення будуть проходити етичний контроль. Керівник підприємства перепрошує й розділяє обурення громадськості.

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    Теги: Росія експорт ринок завод Київщина
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