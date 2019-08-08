Нова символіка Сил спецпризначень: вовкулака зі стрілами та двозуб князя Святослава



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Нарукавний знак має вигляд темно-сірого геральдичного щита

Начальником Генерального штабу – головнокомандувачем ЗС України затверджено нарукавний знак Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Про це повідомляє пресслужба Командування ССО.

Нарукавний знак до парадного, парадно-вихідного та повсякденного однострою Командування ССО має вигляд темно-сірого геральдичного щита.

«Срібна голова Вовкулаки із золотими очима - уособлює керівну, тобто «головну» структуру ССО. В пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворога. Одна стріла зламана, це знищений ворог. Ціла стріла в іклах - нейтралізований ворог. Тобто Голова ССО вирішує, який ворог знищується, який нейтралізується. Стріли - є небезпечною, блискавичною небезпекою, що знищена. За легендою, козаки-характерники, що могли обертатися на вовків, могли ловити руками або відбивати стріли», - пояснили у відомстві.

Окрім того, на знаку розміщено золотий стилізований двозуб покровителя ССО - князя Святослава Хороброго.

«Компонування елементів нарукавного знаку символізує спадковість бойових традицій від воїнів часів князя Святослава Хороброго і козаків – характерників до сьогодення, а також цілеспрямованість, наполегливість та рішучість під час виконання завдань з керівництва підпорядкованими військовими підрозділами ССО ЗС України», - йдеться у повідомленні.