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    Обмін полоненими: Україна не розкриє імена тих, кого передала ОРДЛО

    Наступний етап перемовин щодо нового обміну має початись вже 17 січня
    Імена і списки тих осіб, яких Україна передала на непідконтрольні території Донбасу, не будуть оприлюднені, «тому що це персональні дані людей». Про це Громадському повідомили у Службі безпеки України. У заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини. Скільки натомість
    • Сьогодні, 16:38
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    Обмін полоненими 27 грудня 2017 року
    Фото: Громадське
    Обмін полоненими 27 грудня 2017 року

    Наступний етап перемовин щодо нового обміну має початись вже 17 січня

    Імена і списки тих осіб, яких Україна передала на непідконтрольні території Донбасу, не будуть оприлюднені, «тому що це персональні дані людей». Про це Громадському повідомили у Службі безпеки України.

    У заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини. Скільки натомість запитують зі сторони бойовиків — наразі невідомо.

    «Ці списки ще узгоджуватимуться на перемовинах у Мінську», - пояснили у СБУ.

    Наступний етап перемовин щодо нового обміну, за даними Громадського, має початись вже 17 січня.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону на Донбасі. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників

    Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

    США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».

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