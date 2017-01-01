Обмін полоненими: Україна не розкриє імена тих, кого передала ОРДЛО

Наступний етап перемовин щодо нового обміну має початись вже 17 січня

Імена і списки тих осіб, яких Україна передала на непідконтрольні території Донбасу, не будуть оприлюднені, «тому що це персональні дані людей». Про це Громадському повідомили у Службі безпеки України. У заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини. Скільки натомість



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Фото: Громадське Обмін полоненими 27 грудня 2017 року

Наступний етап перемовин щодо нового обміну має початись вже 17 січня

Імена і списки тих осіб, яких Україна передала на непідконтрольні території Донбасу, не будуть оприлюднені, «тому що це персональні дані людей». Про це Громадському повідомили у Службі безпеки України.

У заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини. Скільки натомість запитують зі сторони бойовиків — наразі невідомо.

«Ці списки ще узгоджуватимуться на перемовинах у Мінську», - пояснили у СБУ.

Наступний етап перемовин щодо нового обміну, за даними Громадського, має початись вже 17 січня.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону на Донбасі. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників

Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».