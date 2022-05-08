Над Одещиною збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів (фото)

8 травня окупанти завдали ракетних ударів по Одещині

У неділю, 8 травня, сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною чотири ворожі ракети. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«З початку доби 8 травня противник здійснив низку ракетних ударів по Одещині. Нашим підрозділам ППО вдалося збити чотири ворожі ракети», – розповів він.

Проте, було потрапляння в житловий будинок, унаслідок чого була поранена дівчина.

Також у Болградському районі зруйнована підстанція, через що у шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області.

Нагадаємо, Одеса 8 травня удруге за день опинилася під обстрілами. У місті пролунали щонайменше п’ять вибухів.

Також у ніч на 8 травня ворог продовжував завдавати ракетних ударів по Одещині. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців. Усього напередодні окупанти випустили 10 крилатих ракет по Одещині.