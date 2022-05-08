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    Події в Україні

    Обстріл Сумщини: ракета влучила в єврейське кладовище (фото)

    На Сумщині російська ракета влучила в єврейське кладовище - Обстріл Сумщини: ракета влучила в єврейське кладовище (фото)
    На Сумщині російська ракета влучила в єврейське кладовище
    фото: Олександр Ткаченко / Facebook

    На території єврейського цвинтаря у Глухові поховані євреї – жертви погрому 1918 року

    Окупанти здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, пошкоджено єврейське кладовище у Глухові. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Facebook.

    «На території єврейського цвинтаря у Глухові поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу. Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли», – повідомив Ткаченко.

    Наразі уточнюється ступінь пошкоджень кладовища внаслідок обстрілу.

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    Обстріл Сумщини: ракета влучила в єврейське кладовище (фото)
    Обстріл Сумщини: ракета влучила в єврейське кладовище (фото)
    Обстріл Сумщини: ракета влучила в єврейське кладовище (фото)
    фото: Олександр Ткаченко / Facebook

    Обʼєднана єврейська община України повідомила, що докладе зусиль для відновлення пам’ятних знаків.

    На стародавньому цвинтарі збереглося понад 600 надгробних каменів, найстаріший читаний з яких датується 1824 роком. Втрата, нанесена внаслідок обстрілу, встановлюється.

    «Об'єднана єврейська громада України планувала перенесення старих маців, знайдених у лісі під Глуховим на єврейський цвинтар. Разом з виконанням цього проекту ми докладемо зусиль для відновлення пам'ятних знаків», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, нібито російська сторона має відеодокази участі «ізраїльських найманців» у війні проти Росії, зокрема, що ізраїльтяни воюють пліч-о-пліч із «нацистами» з полку «Азов».

    Додамо, що МЗС Росії уже вляпалося у антисемітський скандал, коли голова відомства Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського із Адольфом Гітлером, заявивши, що у фюрера нацистської Німеччини також були єврейські предки.

    Ізраїльська влада вкрай обурилася такій заяві та більше не планує зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Сумщини: ракета влучила в єврейське кладовище (фото)