Обстріл Сумщини: ракета влучила в єврейське кладовище (фото)

На Сумщині російська ракета влучила в єврейське кладовище

На території єврейського цвинтаря у Глухові поховані євреї – жертви погрому 1918 року

Окупанти здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, пошкоджено єврейське кладовище у Глухові. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Facebook.

«На території єврейського цвинтаря у Глухові поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу. Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли», – повідомив Ткаченко.

Наразі уточнюється ступінь пошкоджень кладовища внаслідок обстрілу.

Обʼєднана єврейська община України повідомила, що докладе зусиль для відновлення пам’ятних знаків.

На стародавньому цвинтарі збереглося понад 600 надгробних каменів, найстаріший читаний з яких датується 1824 роком. Втрата, нанесена внаслідок обстрілу, встановлюється.

«Об'єднана єврейська громада України планувала перенесення старих маців, знайдених у лісі під Глуховим на єврейський цвинтар. Разом з виконанням цього проекту ми докладемо зусиль для відновлення пам'ятних знаків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, нібито російська сторона має відеодокази участі «ізраїльських найманців» у війні проти Росії, зокрема, що ізраїльтяни воюють пліч-о-пліч із «нацистами» з полку «Азов».

Додамо, що МЗС Росії уже вляпалося у антисемітський скандал, коли голова відомства Сергій Лавров порівняв Володимира Зеленського із Адольфом Гітлером, заявивши, що у фюрера нацистської Німеччини також були єврейські предки.

Ізраїльська влада вкрай обурилася такій заяві та більше не планує зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні.