Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 13 березня

Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню

Ситуація станом на 9:00 в регіонах України:

Київщина

Бучанський район – бої у Ірпіні, Макарові. Постійне переміщення ворога в Гостомельській, Бородянській, Бучанській громаді.

У Броварському районі – пересування ворожої техніки населеними пунктами. У трьох громадах Броварського району проводяться бойові дії.

Вишгородський район: три громади – гуманітарна катастрофа. Славутич без світла.

Чернігівська область

Вночі – три авіанальоти на Чернігів. Руйнування та жертви уточнюються. Навколо Чернігова оборонні бої. Вчора було звільнено два населені пункти у київському напрямі.

Сумщина

Двічі вночі в Сумському районі була повітряна загроза. Вночі артилерія орків кілька разів розстрілювала мирні села Охтирського району і саму Охтирку. Гатять російські вороги переважно із Тростянця. Це місто окуповане ворогом. Також ворог скористався режимом тиші, який періодично тривав останні кілька днів, для укріплення своїх позицій та переміщення військ.

Житомирщина

В області довготривала тривога вночі. І вже друга за ранок. Інформації про руйнування та втрати поки немає.

Кіровоградська область

Кілька годин повітряна тривога, загалом ситуація спокійна.

Дніпропетровщина

3 3.30 майже до 7.00 – тривога. Без вибухів. На ранок спокійно.

Харків

У Харкові всю ніч повітряні тривоги, по області активні бойові дії на Ізюмщині.

Запорізька область

Військові та мешканці Запорізького краю у взаємодії з поліцією, ДСНС, підрозділами Сил оборони України та владою міста Запоріжжя стримують масований наступ окупаційних військ. На даний час ситуація без суттєвих змін, але ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети.

Рівненщина

Цілу ніч повітряна тривога, на ранок спокійно.

Волинь та Вінничина

Відносно спокійно, вночі повітряні тривоги.

Закарпаття

На Закарпатті спокійно.

Хмельницька область

Повітряна тривога з 3:30 до 6:30. Загалом спокійно.

Тернопіль

Повітряна тривога кілька годин.

Черкаси

Повітряні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

Львівщина

Окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Полтавщина

Повітряна тривога по усій області з 3.30 до 7:00. На ранок спокійно.

Чернівці

Була повітряна тривога. Загалом спокійно.

Івано-Франківськ

Вночі тривога, було чутно вибухи, інформація перевіряється.

Луганщина

Житловий сектор Сєвєродонецька, Рубіжного Лисичанська та Попасної під постійними обстрілами. Є жертви та постраждалі серед мирного населення.

Попри постійні обстріли енергетикам вдалося підключити 13000 абонентів, газівникам – 7000.

Донеччина

Маріуполь в облозі, бої на околицях міста. Гуманітарна колона просувається – повільно, але йде.

По всій лінії – гучно. У Краматорську всю ніч і зранку повітряні тривоги. Літаки над Лиманом, Слов'янськом, Святогірськом. Є інформація про удари вчора ввечорі в район Святогірської лаври. Є поранені. Інформація перевіряється

Миколаївщина

На Миколаївщині ніч пройшла відносно спокійно, область тримає оборону.

Херсонщина

Починаючи з вечора та всю ніч сильні вибухи, гради в районі аеропорта. Інформація перевіряється.

Одеса

Кількагодинна повітряна тревога. Загалом ситуація спокійна.