Обшуки в «Новом времени»: названа причина



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Справа «діамантових прокурорів» тягнеться з 2015 року Фото: sud-report.org.ua

За даними Генпрокуратури, обшуки у виданні пов'язані з розголошенням матеріалів досудового розслідування у справі «діамантових прокурорів»

Задля уникнення маніпуляцій, Генпрокуратура роз’яснює, з якою метою судом надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у виданні «Новое время». Про це пише прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Бо ми всі навчилися голосно писати дописи про «наступ на свободу слова», але так і не навчилися відповідати перед законом. У даному випадку - за розголошення матеріалів досудового розслідування. Бо легше за все в заголовку згадати прізвище Луценка, а важче - відповісти на запитання слідчого», - пише Сарган.

У свою чергу речник Генпрокуратури Андрій Лисенко пояснив у Facebook, що у рамках розслідування кримінального провадження щодо так званих «діамантових прокурорів» 8 вересня 2016 року слідчі прокуратури направили запит про міжнародну правову допомогу до Міністерства внутрішніх справ Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. У відповідь на запит від компетентних органів Великої Британії надійшли матеріали, що стосуються розслідування вказаного кримінального провадження.

17 серпня 2016 на інтернет-порталі «Новое время» опубліковано статтю: «Діамантова дочка. Хто і як платив за навчання спадкоємниці прокурора Корнійця у Великій Британії» із викладом фотокопій матеріалів британської сторони, отриманих у рамках міжнародної правової допомоги.

«Опубліковані у статті документи є матеріалами кримінального провадження, які не підлягають оприлюдненню, оскільки їх публікація може зашкодити слідству і допомогти підозрюваним уникнути відповідальності», - зазначив Лисенко.

Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження від 23 березня 2017 року за фактом розголошення, невстановленими особами, відомостей досудового розслідування. Під час здійснення досудового розслідування у цьому провадженні 16 травня 2017року до ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК», який є власником Інтернет порталу «Новое время» направлено запит щодо отримання інформації та копій документів у відповідності до ст. 93 КПК України. Відповідно до листа вказаного ТОВ від 23 травня2017 року Генеральній прокуратурі України відмовлено у наданні інформації та копій відповідних підтверджуючих документів.

Оскільки ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК» відмовився надавати необхідну для розслідування правопорушення інформацію, 1 лютого 2019 року до Печерського районного суду Києва внесено клопотання про тимчасовий доступ до копій матеріалів статті «Діамантова дочка. Хто і як платив за навчання спадкоємниці прокурора Корнійця у Великій Британії».

Вказане клопотання 4 лютого задоволено слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва в повному обсязі та винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. Вищевказана ухвала оголошена 13 лютого 2019 представнику ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК».

«Отже, слідчі прокуратури були вимушені отримати доступ до матеріалів через суд, оскільки власник інформації ТОВ «Видавничий Дім «Медіа-ДК» відмовився надавати необхідні для розслідування матеріали», - резюмує речник Генпрокуратури.

Розголошення матеріалів досудового розслідування без дозволу на оприлюднення, отриманого у визначеному законом порядку, є кримінальним злочином та передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.