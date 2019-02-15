Мер Добропілля стверджує, що йому намагаються «пришити» російський паспорт



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У кінці січня 2019 року суд відправив Андрія Аксьонова під нічний домашній арешт

Аксьонов зазначив, що у слідчих з доказів – «тільки бланк, який міг заповнити хто завгодно»

Тимчасово відсторонений від посади мер Добропілля (Донецька область) Андрій Аксьонов записав відеозвернення, в якому прокоментував кримінальне провадження щодо себе, а також звинувачення слідчих у незаконному відвідуванні ним Криму і підробленні документів. Аксьонов заперечує наявність у нього російського паспорта.

Нагадаємо, у червні 2018 року мера Добропілля Андрія Аксьонова правоохоронці оголосили в розшук. Раніше йому повідомили про підозру в підробленні документів. У МВС заявили, що Аксьонов зник 4 червня. Сам він стверджує, що нікуди не тікав, ба більше, отримав офіційний дозвіл на виїзд на лікування до Німеччини від тодішнього губернатора Донецької області Павла Жебрівського.

«20 травня аналізи показали, що в мене онкологічне захворювання. Отримавши на руки документи з діагнозом, я поїхав до губернатора, на той момент це був Жебрівський Павло Іванович, відпроситися виїхати на лікування. У приймальні мене зустріли співробітники СБУ, прокурор, осіб шість, напевно, і зачитують мені підозру в скоєнні злочину. Я їм показую документи, кажу, що в мене онкологічне захворювання, це привід припинити слідство до моменту одужання. Вони не хочуть дивитися мої документи. Я зайшов до губернатора, відпросився і наступного дня відлетів. Знаючи про моє захворювання, через тиждень мене оголошують у розшук. Навіщо це робиться, мені незрозуміло», - заявляє Аксьонов.

За його словами, весь час, який він перебував у Німеччині, адвокат носив документи до прокуратури, показував довідки з німецької клініки. «Сім місяців наші спроби довести, що я хворію, ні до чого не привели», - каже Аксьонов.

Також він заперечує наявність у нього російського паспорта. «Поки ви не доведете, що він у мене є, у мене його немає. Коли ви покажете російський паспорт, тоді я винен. А поки ви його не показали, я не винен. Пояснюю для тих, хто не знає: форма № 1 – це бланк. Будь-який громадянин бере форму № 1, роздруковує її сам і від руки заповнює. І вклеює свою, не свою фотографію, чию хоче. Ви можете цю форму № 1 заповнити на себе, на сусіда і показувати всім. Чому прокуратура порушила за цим фактом справу, для мене незрозуміло. Адже вони прекрасно розуміють, що це бланк, а не документ», - заявляє Аксьонов.

У кінці січня 2019 року суд відправив Аксьонова під нічний домашній арешт. Нині він проходить курс реабілітації після 12 етапів хіміотерапії.

Джерело: 112 Україна