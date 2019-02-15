Прокуратура оскаржить рішення суду щодо Мангера



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Владислав Мангер під вартою пробуде до 3 березня, якщо не сплатить заставу

Мангеру інкримінують вчинення злочину, який належить до категорії особливо тяжких

Генпрокуратура оскаржить рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації убивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«У зв’язку з незгодою з прийнятим судом рішенням Генеральною прокуратурою України буде внесено апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мангеру інкримінують вчинення злочину, який належить до категорії особливо тяжких і передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

У цьому зв'язку прокуратура клопотала в суді обрати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.