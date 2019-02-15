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    Прокуратура оскаржить рішення суду щодо Мангера

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    <span>Владислав Мангер під вартою пробуде до 3 березня, якщо не сплатить заставу&nbsp;</span> - Прокуратура оскаржить рішення суду щодо Мангера
    Владислав Мангер під вартою пробуде до 3 березня, якщо не сплатить заставу 

    Мангеру інкримінують вчинення злочину, який належить до категорії особливо тяжких

    Генпрокуратура оскаржить рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації убивства Катерини Гандзюк.

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    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    «У зв’язку з незгодою з прийнятим судом рішенням Генеральною прокуратурою України буде внесено апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Мангеру інкримінують вчинення злочину, який належить до категорії особливо тяжких і передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

    У цьому зв'язку прокуратура клопотала в суді обрати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

    Як повідомлялося, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.
    Зазначимо, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

    Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

     

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