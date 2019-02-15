Прокуратура оскаржить рішення суду щодо Мангера
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Мангеру інкримінують вчинення злочину, який належить до категорії особливо тяжких
Генпрокуратура оскаржить рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється в організації убивства Катерини Гандзюк.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
«У зв’язку з незгодою з прийнятим судом рішенням Генеральною прокуратурою України буде внесено апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Мангеру інкримінують вчинення злочину, який належить до категорії особливо тяжких і передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.
У цьому зв'язку прокуратура клопотала в суді обрати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.
Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.
Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.