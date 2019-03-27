Обшуки в окупованому Криму: ФСБ вже затримала 16 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські силовики 27 березня обшукують будинки активістів «Кримської солідарності»

Список затриманих кримських татар не остаточний і буде оновлюватися

У ході обшуків у будинках кримських татар в анексованому Криму затримано, щонайменше, 10 осіб. Про це в середу, 27 березня, повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність».

Відзначається, що закінчилися обшуки в будинках Рустема Сейтхалілова, Тофіка Абдулгазієва, Джеміля Гафарова, Сейрана Муртази, Аліма Керімова. Їх відвезли до відділу управління ФСБ в Сімферополі.

За даними журналіста Антона Наумлюка, затримано 16 кримських татар.

«У Криму після обшуків в управління ФСБ в Сімферополь вивезені 1. Шабан Умеров, 2. Рустем Сейтхалілов, 3. Риза Ізета, 4. Фархад Базаров, 5. Джеміль Гафаров, 6. Сейран Муртаза, 7. Сейтвелієв Сейтабдієв, 8. Алім Карімов, 9. Меджіт Абдурахманов, 10. Тофік Абдулгазієв, 11. Аким Бекіров, 12. Яшар Муєдінов, 13. Асан Янік (про обшук у нього стало відомо вже після закінчення), 14. Білял Адилов, 15. Рустем Шейхаліев, 16. Ізет Абдуллаєв», - написав Наумлюк.

Він повідомив, що цей список не остаточний і «буде оновлюватися, по мірі отримання інформації про закінчення обшуків у Сімферополі, Білогірському і Червоногвардійському районах».

Як повідомлялося, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходять у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Також нагадаємо, що більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд РФ заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».