Більшість кримських активістів, яких обшукують, підтримували політв'язнів – Денісова



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Фото: facebook.com/denisovaombudsman

За попередньою інформацією, так званими правоохоронними органами у Сімферополі вже затримано 10 людей. Обшуки тривають і кількість затриманих може збільшитись

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«На цю хвилину на території тимчасово окупованого Криму, а саме в Сімферополі, відбуваються обшуки. 25 будинків активістів «Кримської солідарності» та громадських активістів обшукуються окупаційною владою. Слідчі дії проходять, зокрема, у Ремзі Бекірова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалієва, Ерфана Османова, Азіза Бекірова, Акіма Бекірова, Абдульазіза Умерова, Меджіта Абдурахманова, Тофіка Абдулгазієва, Яшара Муедінова, Сеітвелі Сейтабдієва, Едема Яячікова. Більшість з них їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону, передавати передачі, відвідувати політв’язнів», — зазначила омбудсмен.

Посилаючись на інформацію активістів, вона повідомила, що у мікрорайоні Кам’янка, де проходять обшуки, все перекрито Росгвардією. «У зв’язку з масштабними навчаннями десантників, цей момент використовують для посилення», — зауважила вона.

Денісова також наголосила, що деяких власників будинків забирають до Слідчого комітету.

«За інформацією російських ЗМІ, список затриманих оголосили завчасно. Тож, як показує практика, будуть арешти. Адвокатів поки що не допускають, деяких власників будинків забирають до Слідчого комітету», — зазначила вона.

Як повідомлялося, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводять обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходять у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд РФ заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».