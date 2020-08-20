Контактна група погодила чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі



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Впродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий

У Мінську були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану та чотири нові ділянки розведення сил

У середу, 19 серпня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції за участю нового глави української делегації Леоніда Кравчука та першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зазначається, що впродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий.

«У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту Нормандської четвірки від 9 грудня 2019 року. Це дасть змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів «нормандського формату», досягнутих у Парижі, та наблизитися до проведення саміту Нормандської четвірки в Берліні», – йдеться у повідомленні.

Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.

Також під час обговорення підсумків роботи економічної групи йшлося про те, що українське підприємство з водозабезпечення продовжуватиме здійснювати на постійній основі постачання питної води українському населенню, що мешкає на тимчасово окупованій території.

В Офісі президента додали, що у межах гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

«Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій. Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони», – додали у пресслужбі глави держави.

Також Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови Верховної Ради закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», резюмується у повідомленні.

Як повідомлялося, 18 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Також нагадаємо, що напередодні у Слов’янську ексгумували тіла загиблих під час бойових дій 2014 року.

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