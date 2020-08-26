Зеленський обговорив з Помпео перемир’я на Донбасі та американські вибори



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Майк Помпео та Володимир Зеленський 26 серпня провели телефонну розмову

Президент обіцяє не допустити втручання України в американські вибори

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з держсекретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє пресслужба глави держави в Twitter.

Помпео привітав встановлення перемир'я на Донбасі з 27 липня.

«31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці США і Європи», - підкреслив український президент і подякував Помпео за підтримку територіальної цілісності України і двопартійну підтримку.

В Офісі президента повідомили, що Зеленський і Помпео також обговорили питання двостороннього співробітництва та обмінялися думками про ситуацію в Білорусі. Президент України наголосив на важливості фінансової допомоги США для України і співпраці в сфері безпеки.

«Головне - щоб в Білорусі стабілізувалася ситуація, щоб було мирне врегулювання. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у вибори будь-якої держави», - сказав він про ситуацію в Білорусі і підкреслив, що не допустить втручання України у вибори президента США.

Також Зеленський відзначив важливість фінансової допомоги від США для підтримання стабільності економіки й державних фінансів України.

У Державному департаменті наразі не повідомляли про розмову Помпео із Зеленським.

Відзначимо. що сьогодні в Україну прибув заступник держсекретаря США Стівен Біген. Він планує зустрітися з вищим керівництвом української влади

Нагадаємо, 24 серпня державний секретар США Майк Помпео привітав українців з нагоди 29-ї річниці Незалежності. Американський політик наголосив на непорушності підтримки вільної і демократичної України.