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    В Україну прибув заступник держсекретаря США

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    <span>Стівен Е. Біґен прибув до Києва</span> - В Україну прибув заступник держсекретаря США
    Стівен Е. Біґен прибув до Києва

    Після візиту в Україну Біген вирушить до Відня

    У середу, 26 серпня, до Києва прилетів заступник державного секретаря Сполучених Штатів Стівен Біген. Він планує зустрітися з вищим керівництвом української влади

    Про це повідомляє посольство США в Україні.

    «Заступник державного секретаря США Стівен Е. Біген прибув у Київ! Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати», - йдеться в повідомленні.

    Після візиту в Україну Біген вирушить до Відня, щоб зустрітися з представниками ОБСЄ для обговорення питань, пов'язаних з регіональною безпекою та правами людини.

    Нагадаємо, 24 серпня державний секретар США Майк Помпео привітав українців з нагоди 29-ї річниці Незалежності. Американський політик наголосив на непорушності підтримки вільної і демократичної України.

    Київ США посольство Україна Майк Помпео
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