В Україну прибув заступник держсекретаря США



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Стівен Е. Біґен прибув до Києва

Після візиту в Україну Біген вирушить до Відня

У середу, 26 серпня, до Києва прилетів заступник державного секретаря Сполучених Штатів Стівен Біген. Він планує зустрітися з вищим керівництвом української влади

Про це повідомляє посольство США в Україні.

«Заступник державного секретаря США Стівен Е. Біген прибув у Київ! Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати», - йдеться в повідомленні.

Після візиту в Україну Біген вирушить до Відня, щоб зустрітися з представниками ОБСЄ для обговорення питань, пов'язаних з регіональною безпекою та правами людини.

Нагадаємо, 24 серпня державний секретар США Майк Помпео привітав українців з нагоди 29-ї річниці Незалежності. Американський політик наголосив на непорушності підтримки вільної і демократичної України.