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    ОБСЄ закликає звільнити Сенцова: «зараз це терміново»

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    Акція на підтримку Сенцова - ОБСЄ закликає звільнити Сенцова: «зараз це терміново»
    Акція на підтримку Сенцова

    Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації дуже стурбований погіршенням cтану здоров’я Сенцова

    В Організації з безпеки і співробітництва в Європі вчергове закликали Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова.

    Про це заявив у Twitter представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір.

    «Дуже стурбований погіршенням cтану здоров’я кримського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській в’язниці. Я повторюю мій заклик його звільнити. Зараз це терміново», - написав Дезір.

    Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

    9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

    Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

    Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

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