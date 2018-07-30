Обстріли на Донбасі: троє українських бійців отримали поранення



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Окупанти відкривали вогонь у районах семи населених пунктів

Упродовж понеділка, 30 липня, з 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Лебединське та Павлопіль. Окрім цього, захисників Водяного обстріляли з 82-мм міномету», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів ворога троє українських бійців отримали поранення.

Втрати ворога уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Лисичанську Луганської області 31 липня та 1 серпня будуть проводитися превентивні заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам – у зв’язку з чим мешканців міста закликали не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами.