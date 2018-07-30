Мешканців Лисичанська попередили про дводенні антитерористичні заходи



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Місцевих жителів закликали не покидати без нагальної потреби своїх домівок

В м. Лисичанськ Луганської області 31 липня та 1 серпня будуть проводитися превентивні заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам – у зв’язку з чим мешканців міста закликали не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами.

Про це повідомляється на сторінці операція Об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

«У разі необхідності пересування в інші райони міста, з метою уникнення непорозумінь, просимо обов’язково мати при собі документи що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання)», - заявили у штабі.

Зазначається, що заходи відбуваються у рамках чинного законодавства та санкціоновані Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

«Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем», - повідомили у штабі.

Раніше повідомлялося, що сапери однієї з бригад Збройних сил України у зоні провдення операції Об'єднаних сил знищили 50 ворожих мін, заборонених міжнародними конвенціями.