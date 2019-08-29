Обвал будинку в Дрогобичі: водопостачання обіцяють відновити 29 серпня



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Обвал будинку в Дрогобичі Фото: drohobych-rada.gov.ua

До будинків організовано підвезення води

У Дрогобичі в кварталі на вулиці М. Грушевського, де стався обвал під'їзду у будинку №101, водопостачання буде відновлено у четвер, 29 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

Наразі водопостачання припинено у зв'язку із тим, що під час обвалу частина комунікацій була зруйнована.

Тому наразі для мешканців кварталу організовано три пункти підвозу води. Із них у двох пунктах подається питна вода, а в третьому - технічна.

«Питну та технічну воду мешканці можуть отримати на вул. В.Великого біля будинку №78. Ще один пункт з питною водою розміщений біля магазину «Осавул», а пункт біля залізничного вокзалу поблизу магазину «Поплавок» забезпечений технічною водою», - уточнили в міськраді.

Як відомо, вдень у середу у будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита над руїнами.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.



