У Дрогобичі оголосили два дні жалоби за загиблими в будинку, який обвалився



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Трагедія сталася в ніч на 28 серпня Фото: пресслужба Дрогобицької міськради

Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих

У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.

Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

«У зв’язку з трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч на 28 серпня і внаслідок якої загинули мешканці міста, 29 та 30 серпня у місті оголошено Днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова Дрогобича Тарас Кучма», - говориться у повідомленні.

На знак скорботи за загиблими у дні жалоби на всій території міста закликають приспустити Державний прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.

У ці дні рекомендовано обмежити проведення розважально-концертних заходів.

На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

В ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з-під завалів врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами. Під завалами виявлено тіла двох загиблих.

Слідчі перевіряють три версії обвалу будинку.

Рятувальники опублікували відео з місця вибуху в чотириповерховому житловому будинку.