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    У Дрогобичі оголосили два дні жалоби за загиблими в будинку, який обвалився

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    Трагедія сталася в ніч на 28 серпня - У Дрогобичі оголосили два дні жалоби за загиблими в будинку, який обвалився
    Трагедія сталася в ніч на 28 серпня
    Фото: пресслужба Дрогобицької міськради

    Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих

    У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.

    Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

    «У зв’язку з трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч на 28 серпня і внаслідок якої загинули мешканці міста, 29 та 30 серпня у місті оголошено Днями жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова Дрогобича Тарас Кучма», - говориться у повідомленні.

    На знак скорботи за загиблими у дні жалоби на всій території міста закликають приспустити Державний прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.

    У ці дні рекомендовано обмежити проведення розважально-концертних заходів.

    На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.

    Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

    В ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з-під завалів врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами. Під завалами виявлено тіла двох загиблих.

    Слідчі  перевіряють три версії обвалу будинку.

    Рятувальники опублікували відео з місця вибуху в чотириповерховому житловому будинку.

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