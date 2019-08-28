У будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита



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Фото: пресслужба Дрогобицької міськради

Зараз готують підпори для даху, щоб запобігти його обвалу, після цього квартири опечатають

У будинку в Дрогобичі на Львівщині, у якому було зруйновано один із під'їздів, обвалилася ще одна плита над руїнами, загрози вцілілим під'їздам не виявили. Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.

«Перед 15:00 стався обвал верхньої плити, яка нависла над руїною. Ніхто з рятувальників не постраждав. Також відбувся огляд під'їздів експертом, за висновками якого загроз подальшого обвалу у сусідніх під'їздах немає», - вказали у міськраді.

Мешканцям дозволять забрати основні речі з квартир. Зараз готують підпори для даху, щоб запобігти його обвалу. Після цього квартири опечатають.

Адміністрація КП «Дрогобичводоканал» повідомила, що водопостачання припинили на весь квартал, у зв’язку з тим, що обвал у будинку спричинив руйнацію комунікацій.

Соціальні служби зобов'язано організувати забезпечення води до осель осіб з інвалідністю, які проживають у кварталі.

«Загалом евакуйовано 103 особи. Чотири сім’ї потребують забезпечення житлом», - зазначили у мерії.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.



