Рятувальники показали відео з місця вибуху в Дрогобичі



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Пошуково-рятувальні роботи тривають, 28 серпня, Дрогобич Фото: ДСНС

У результаті вибуху газу і обвалення чотириповерхівки в Дрогобичі загинули щонайменше дві людини

Рятувальники опублікували відео з місця вибуху у чотириповерховому житловому будинку, де після цього стався обвал під'їзду, у Дрогобичі Львівської області.





За останніми даними на місці обвалу частини житлового будинку у Дрогобичі рятувальники виявили ще одну загиблу особу.

Як повідомлялося сьогодні вранці, двоє постраждалих, з них одна дитина, внаслідок вибуху у житловому будинку у Дрогобичі Львівської області перебувають у тяжкому стані. Під завалами в будинку, де після вибуху стався обвал під'їзду, можуть перебувати ще люди.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2:50 на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна людина, щонайменше ще 7 — постраждали.