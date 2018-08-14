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    Обвал мосту в Генуї: повідомляється про 11 загиблих, серед них дитина

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    Обвал мосту в Генуї: повідомляється про 11 загиблих, серед них дитина

    Видання La Stampa з посиланням на дані рятувальників зазначило про щонайменше 20 загиблих

    Щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина, внаслідок обвалу автомобільного мосту у районі міста Генуя на півночі Італії. Про це з посиланням на попередні дані міністерства внутрішніх справ Італії повідомляє Corriere della Sera.

    «Щонайменше одинадцять жертв, згідно з попередньою оцінкою МВС, серед загиблих також є дитина... П'ять серйозно травмованих», - пише видання.

    Вказано, що цифра, ймовірно, буде збільшуватися.

    Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні написав, що «ми стежимо за ситуацією з обваленням мосту Генуї, я дякую 200 пожежників (і всім іншим героям), які вже працюють над порятунком життів».

    Водночас видання La Stampa з посиланням на дані рятувальників повідомляло про щонайменше 20 загиблих.

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.

    У мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії. 

    Частина мосту Моранді на автомагістралі A10 рухнула, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій.

    Джерело: УНН

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