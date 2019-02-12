Очікуючи на візит Порошенка, Додон пояснив, чому з ним не зустрінеться



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Додон заявив, що не зустрінеться зі своїм українським колегою, так як «це було б втручанням у вибори в сусідній державі»

Додон був переконаний, що президент Порошенко прибуде до Кишинева в середу

Візит президента України Петра Порошенка в Молдову був перенесений.

Про це повідомив прес-секретар міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Олександр Ройтман, пише 12 лютого видання Newsmaker.

Ройтман заявив, що візит Порошенка в Молдову дійсно готували, але вирішили перенести «на інший термін». Це питання, уточнив він, будуть і далі обговорювати. За його словами, візит Порошенка в Кишинів залишається «в порядку денному двосторонніх контактів» Молдови та України.

Крім того, Ройтман підкреслив, що Порошенко не збирався зустрічатися з президентом Молдови Ігорем Додоном. «В ході підготовки цього візиту ми не отримували по дипломатичних каналах запитів від української сторони про зустріч з президентом Додоном», - зазначив він.

Раніше в ефірі передачі на телеканалі Accent TV Ігор Додон повідомив, що Порошенко прилетить до Кишинева 13 лютого. Він заявив, що не зустрінеться зі своїм українським колегою, так як «це було б втручанням у вибори в сусідній державі».

«Відомо, що президент Порошенко прибуде до Кишинева в середу. Наскільки мені відомо, Порошенко - кандидат на президентських виборах в Україні, і я вважаю, що зустрічатися з ним буде неправильно. Якщо зустрінемося з Порошенком, завтра з'явиться інший кандидат, який скаже, що хоче поїхати в Молдову і зустрітися з президентом. Тому не будемо втручатися в боротьбу в сусідній державі», - сказав Додон.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що готовий зустрітися з молдовським колегою Ігорем Додоном, якщо він підтримає територіальну цілісність України, а тому підтвердить незаконність анексії Криму.