Очільник МОЗ розповів, як людям у селах зробити тест на Covid-19

Міністр закливкає тих, хто захворів, нікуди не їхати, аби не інфікувати інших людей

Людям, які проживають у сільській місцевості та мають симптоми застуди, треба зв'язатися із сімейним лікарем.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 3 листопада.

«Якщо ви відчули ознаки застуди, нікуди не треба їхати, адже ви можете інфікувати оточуючих. Пацієнту із ознаками ГРВІ, який мешкає в селі, треба подзвонити сімейному лікарю. Якщо є симптоми гострого респіраторного захворювання: температура вище 38 градусів та хоча б один з наступних симптомів — кашель, утруднене дихання, біль у грудях, задишка в спокійному стані, ціаноз, порушення свідомості, ознаки дихальної недостатності, інші ознаки, що свідчать про критичний стан пацієнта, лікар одразу викликає мобільну бригаду, яка має зробити відповідний тест. Або лікар приймає рішення щодо виклику екстреної меддопомоги», - сказав Степанов.

У такому випадку, за словами міністра, пацієнта мають госпіталізувати у визначений медичний заклад. Якщо показів до госпіталізації немає, лікування відбувається амбулаторно, за місцем перебування хворого.

Степанов наголосив, що в будь-якому випадку не потрібно займатися самолікуванням, і на останні кошти купувати дороговартісні ліки. «Це справа спеціалістів, сімейного лікаря. Будь ласка, телефонуйте сімейному лікарю», - наголосив міністр.

Він нагадав, що 2 листопада МОЗ запустив всеукраїнський контактний центр із протидії поширенню коронавірусної хвороби. Громадяни можуть отримати вичерпну інформацію з питань по Covid-19 за телефоном 0800 60 20 19.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від усклааднень через Covid-19, натомість за минулу добу одужало 5100 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям.