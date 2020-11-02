МОЗ порадив українцям купити пульсоксиметр

Якщо у людей є зайва копійка, краще не витрачати її на закупівлю медикаментів про запас, а купити пульсоксиметр, – наголосила Микичак

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям. Про це стало відомо під час брифінгу.

«Ми просимо не панікувати. Ми просимо бути виваженими. Ми просимо не вимітати аптеки, наші аптечні заклади, не викуповувати всі ті препарати, які не несуть жодної лікувальної дії. Не користуватися неперевіреними рекомендаціями. У жодному випадку не призначати собі медикаменти, особливо імунопротектори, імуномодулятори, антибіотики. Це надзвичайно є важливо і небезпечно для вашого здоров’я. І, знову ж таки, якщо у вас є зайва копійка для того, щоби купити такі медикаменти про запас - то краще купити для себе, для дому, пульсоксиметр, який був би на рівні з апаратом для вимірювання тиску чи термометром у родині. Сьогодні це є важливо. Цим ви підтримаєте і облегшите роботу сімейних лікарів, контролюючи особисто своє здоров’я», – сказала Микичак.

Додамо, що пульсоксиметр дозволяє визначити рівень насиченості крові киснем, і зафіксувати момент, коли через ускладнення Covid-19 у хворого виникає киснева недостатність.

Нагадаємо, що в Україну привезуть препарат для лікування коронавірусу.

Як повідомляв 18 жовтня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, препарат «Ремдесивір» для лікування коронавірусної хвороби закуплений і транспортується до України. Він також повідомив, що під час застосування ліків зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й кількість летальних випадків.

До слова, Кабмін закупив ліки, які ВООЗ визнала неефективними проти Covid-19.

Зазначимо, що раніше цей медикамент застосовували для лікування вірусу Ебола. На його закупівлю український Кабмін виділив 46,8 мільйона гривень.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через Covid-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.