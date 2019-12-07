Порошенко розповів про наслідки, якщо Путін переграє Україну на нормандській зустрічі



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Порошенко попередив, що Україна може залишитися сам-на-сам з Російською Федерацією

З Російської Федерації знімуть санкції, якщо президент Володимир Путін переграє Україну на Нормандському саміті.

Про це заявив лідер «Європейської Солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко під час марафону «Червоні лінії» на телеканалі «Прямий».

«Санкції 12 грудня будуть продовжені. Але якщо Путін переграє на Нормандському саміті Україну, то влітку лідерів окремих держав, які більш лояльні до РФ, скажуть: «Та чекайте, вони вже ж домовились. То про які санкції йдеться?» До чого це призведе? Україна залишиться сам-на-сам з Російською Федерацією. І світова коаліція на підтримку України, яку ми вибудовували п’ять років, ця коаліція буде зруйнована. По ній і зараз нанесений Росією нищівний удар…», - сказав Порошенко.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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