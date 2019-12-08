Нормандська зустріч. Пропутінський експерт наполягає: Україні треба погодитись прив’язати питання газу до Донбасу



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Александр Рар заявляє, що Україна повинна собі забезпечити те, що і в інтересах Європи, - транзит російського газу через свою територію - будь-якими шляхами

Радник «Газпрому» з європейських питань прокоментував ситуацію напередодні зустрічі у Парижі

З Путіним усе зрозуміло, він хоче продовжити транзитний договір на багато років, якщо штрафи приберуть (мова про фінансові санкції, яких Україна добилась у міжнародних арбітражах проти «Газпрому», їхня сума на сьогодні складає біля $3 млрд – «Главком»), якщо українська сторона погодиться «обнулити» відносини.

Таку думку висловив в в інтерв’ю «Главкому» німецький політолог, науковий директор Німецько-російського форуму і радник «Газпрому» з питань європейських питань Александр Рар.

Пропутінський експерт вважає, що потрібно вести переговори на Нормадській зустрічі «у цьому напрямку».

«Тут питання не Україна-Росія, а німці і Захід хочуть, щоби газ далі йшов через Україну на Захід, адже чим більше газу буде потрапляти до Заходу, тим краще буде економіці Європи», - наголошує німецький політолог.

Рар впевнений, що ця аргументація також матиме місце під час зустрічі 9 грудня у Парижі. «Тому буде вмовляння української і російської сторони підписати спільну угоду. Німеччина у цьому дуже зацікавлена, спецпредставника туди на переговори послала. Україні казатимуть про те, що якщо ви хочете бути надійною транзитною країною, потрібно домовлятися з Росією», - говорить радник «Газпрому».

При цьому пропутінський експерт впевнений, що Україні варто погодитися обнулити те, що міжнародні суди визнали боргом РФ.

«Ми розуміємо, що суд – це таке-сяке рішення, хтось на нього так дивиться, хтось по-інакшому. Був складний контракт, підписаний Юлією Тимошенко у 2009 році, який зараз обнулений, критикується, за нього вона свого часу за Януковича сиділа у в’язниці. Розумієте, правова база дуже складна у цьому питанні. Ми розуміємо, що там і корупція була гігантська у 90-ті, у 2000-ні роки. Головне – дивитися на це не філософськи, а політично. Україна повинна собі забезпечити те, що і в інтересах Європи, - транзит російського газу через свою територію. Будь-якими шляхами. Ситуація сьогоднішня відрізняється від тієї, яка була 10 років тому. Сьогодні є «Північний потік-1», буде «Північний потік-2», буде «Турецький потік». І не забувайте про американський зріджений газ, який потраплятиме до Європи. Тому Україна може втратити цей унікальний статус на енергетичному полі, який вона все ще має», - пригрозив пропутінський політолог.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

«Нафтогаз» виграв у «Газпрому» апеляцію щодо транзиту.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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