Одеська облрада «пожертвує» старі автомобілі чиновників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йдеться про семирічні седани, частина з яких відноситься до бізнес-класу

Одеська облрада передає на місця автомобілі, на яких раніше їздили обласні чиновники, це питання було винесене на сесію облради.

Про це повідомляє Українська Служба Інформації.

Йдеться про семирічні седани, частина з яких відноситься до бізнес-класу і числиться на балансі КП «Автотранспортне підприємство по обслуговуванню Одеської облради та Одеської обласної державної адміністрації». Це Hyundai Sonata, Toyota Camry і три Skoda Octavia.

Toyоta Camry передадуть в Куяльницьку сільраду Подільського району, Hyundai Sonata дістанеться Березовській райраді, а три Skoda Octavia - Балтській громаді, Савранській та Ізмаїльській райрадам.

Нагадаємо, раніше журнал Newsweek порівняв лімузини фірми Cadillac президента США Дональда Трампа і автомобіль проекту «Кортеж» президента РФ Володимира Путіна.