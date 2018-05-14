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    ЗМІ порівняли Cadillac Трампа з новим лімузином Путіна

    • Сьогодні, 09:11
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    Лімузин Путіна, 7 травня
    Фото: AFP
    Лімузин Путіна, 7 травня

    У лімузині президента РФ встановлений більш потужний двигун V12

    Журнал Newsweek порівняв лімузини фірми Cadillac президента США Дональда Трампа і автомобіль проекту «Кортеж» президента РФ Володимира Путіна.

    Як пише видання, любов до висококласних лімузинів «об'єднує двох лідерів».

    На думку експертів, російський «Кортеж» схожий на британські лімузини Rolls Royce Phantom і Rolls Royce Ghost.

    Як зазначається, на відміну від автомобіля Трампа, у лімузині Путіна встановлений двигун V12, який набагато потужніший, ніж V8 американського Cadillac.

    При цьому лімузин Трампа важчий за російський «Кортеж» на півтори тонни.

    Нагадаємо, 7 травня у Кремлі відбулася урочиста церемонія інавгурації Володимира Путіна, який вчетверте став президентом Росії.

    В день інавгурації у центрі Москви спостерігалося величезне накопичення силовиків.

    Джерело: Газета.Ru

    Росія США Путін Дональд Трамп
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