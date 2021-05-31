Одеський апеляційний суд виправдав соратника Стерненка

Сергій Демчук вдячний адвокатам і небайдужим людям, що брали участь у масових акціях за справедливий суд

Одеський апеляційний суд визнав недоведеною вину активіста «Правого сектора» Сергія Демчука у скоєнні злочинів, за які Приморський райсуд виніс йому 23 лютого вирок про позбавлення волі строком понад 7 років з конфіскацією половини майна.

«Нарешті з мене знімуть браслет, згідно з рішенням апеляційного суду, і я зможу вільно пересуватись і поновитися на роботі», – зазначив Демчук, коментуючи «Укрінформу» сьогоднішнє рішення апеляційного суду.

За словами соратника Сергія Стерненка, він не визнає вину, яку інкримінували обом прокурори, і вдячний адвокатам і небайдужим людям, що брали участь у масових акціях за справедливий суд.

Демчук пояснив, що раніше перебував під вартою за іншим обвинуваченням прокуратури, яке теж було визнано Одеським апеляційним судом незаконним.

«Після цього Суворовський райсуд переглянув справу, і тому колегія суддів апеляційного суду 31 травня ухвалила стосовно мене рішення, не взявши до уваги рішення райсуду і попередню судимість, на чому наполягали прокурори», – додав Демчук.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним у скоєнні порушення за ч. 1 ст. 263 і замінив йому 3 роки тюремного ув'язнення на один рік умовно.

Раніше повідомлялося, що активістів Сергія Стерненка і Руслана Демчука визнано винними за двома статтями і виправдано за однією. «За ч. 1 ст. 263 ККУ мене також визнають винним. Тобто стартовий шумовий пістолет суд вважає вогнепальною зброєю», – йшлося у повідомленні Стерненка нас торінці Facebook. Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

До цього Стерненко повідомляв, що 146 статтю йому і Демчуку залишають, хоча строки давності по притягненню за нею минули. «Обвинувачення ґрунтується на показаннях «потерпілого», які цим же судом були визнані суперечливими», – пише Сергій Стерненко.

Також стало відомо, що суд визнав, що потерпілий Щербіч змінював показання в судах 1 та 2 інстанцій щодо місця, часу та обставин злочину.

Раніше у цьому ж судовому засіданні Стерненка виправдали за статтю про розбій.

«По ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн за які давали 7 років з конфіскацією. Слухаємо далі. Ще питання по 146 та 263 статтям», – йдеться у першому його дописі. Активіст зауважив, що «радіти ще рано». «187 стаття відпала, це добре. Але чекаємо що скажуть по ст. 146 та ст. 263, по якій загрожує до 7 років позбавлення волі», – уточнив Стерненко.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.