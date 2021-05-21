Суд завершив розгляд апеляції у справі Стерненка: вирок оголосять 31 травня

На сьогоднішньому засіданні відбулися дебати

У п’ятницю, 21 травня, Одеський апеляційний суд завершив слухання у справі проти активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука про викрадення ексдепутата Сергія Щербіча.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні відбулися дебати. Свою позицію озвучили усі учасники судового процесу. Суд відправився у нарадчу кімнату, попередивши, що оголошення вироку відбудеться 31 травня о 14:00.

Нагадаємо, що 14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.

Нагадаємо, 23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Демчуку покарання: 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Їх визнали винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Однак за останньою статтею Стерненка і Демчука від покарання звільнили, оскільки сплив строк давності для притягнення їх до відповідальності.

За версією слідства, у 2015 році Демчук і Стерненко викрали ексчлена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За його словами, активісти його катували, стріляли у нього з травматичного пістолета і згодом забрали 300 грн. Стерненко ж ці звинувачення відкидає і переконує, що до викрадення Щербича не причетний. А вирок Приморського райсуду називає «політично вмотивованим».

Пізніше Апеляційний суд змінив запобіжний захід активістам Сергію Стерненкові і Руслану Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.