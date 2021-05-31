Стерненка частково виправдано. Рішення Апеляційного суду

Апеляційний суд виправдав активіста Стерненка за статтею, за яку йому раніше давали сім років ув'язнення

Апеляційний суд виправдав активіста Сергія Стерненка за статтею 187 Кримінального кодексу, за якою його раніше засудили до семи років колонії. Про це повідомив сам Стерненко в Telegram.

«По ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн за які давали 7 років з конфіскацією. Ще питання по 146 та 263 статтям», – йдеться у повідомленні.

Однак Стерненко зазначив, що за 263 статтею також загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, у ці хвилини Апеляційний суд Одеси оголошує вирок у справі громадського активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Цьому передували кілька тижнів розгляду справи в апеляційній інстанції.

Захист Стерненка вважає, що зібраних доказів було мало (по балістичної експертизи та тілесних ушкоджень потерпілого), тому й подали апеляцію. Показання Сергія Щербича адвокати назвали неправдивими.

Адвокат Стерненка в апеляційній скарзі зазначила, що Щербича лякали стартовим пістолетом, тобто без загрози життю.

Також адвокати Стерненка заперечують, що потерпілого пограбували, оскільки при ньому був телефон «Нокіа» вартістю понад 3 тис грн, але його не забрали.

У апеляційній скарзі Стерненка зазначено, що він не розуміє спеціальних юридичних термінів російською мовою.

На минулому засіданні суд заслухав позиції обвинувачення та захисту. Зокрема, адвокати просили суд виправдати їхніх підзахисних, заявляючи про фальсифікацію фактів, які були предметами дослідження, та недоведення слідством їхньої провини.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.