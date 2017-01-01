Одеський губернатор пообіцяв внести заставу за арештованого Стерненка

Максим Степанов заявив, що Сергій Стерненко вийде на свободу у понеділок

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв внести заставу за арештованого судом одеського активіста Сергія Стерненка. Про це він повідомив у мережі Facebook. За його словами, сума застави у 600 тис. грн, визначена судом, «категорично неприпустима». «Сергій Стерненко вийде на свободу в понеділок. Я



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Максим Степанов заявив, що Сергій Стерненко вийде на свободу у понеділок

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв внести заставу за арештованого судом одеського активіста Сергія Стерненка. Про це він повідомив у мережі Facebook.

За його словами, сума застави у 600 тис. грн, визначена судом, «категорично неприпустима».

«Сергій Стерненко вийде на свободу в понеділок. Я особисто внесу за нього заставу. За справедливість потрібно боротися, - написав він.

Степанов відзначив, що внесення застави за Стерненка засвідчує його згоду з усіма діями останнього. Чиновник додав, що у випадку арешту активіста, йдеться про «справедливість», «Одесу, одеситів і людяність».

Нагадаємо, Приморський суд Одеси 24 листопада арештував з правом внесення застави одеського активіста Сергія Стерненка. Сума застави визначена у 608 тис. грн. Арешт відбувся в рамках розслідування справи про заворушення в Одесі в міському саду 18 листопада.

За даними «Думської», рішення суду про арешт ґрунтувалось в тому числі на показах голови Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, якому під час подій 18 листопада розбили голову. Шеф поліції стверджує, що активіст бив його ногами (за даними видання цього не було: громадський діяч вів пряму відеотрансляцію подій, і нічого такого на записові немає).