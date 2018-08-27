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    Один із засновників групи Pink Floyd потрапив в базу «Миротворця»

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    Один із засновників групи Pink Floyd потрапив в базу «Миротворця»

    Картка даних Вотерса з’явилася в базі ресурсу 27 серпня

    Британський музикант, один із засновників рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс потрапив у базу ресурсу «Миротворець». Причиною стало інтерв’ю одному з російських ЗМІ, де рокер дозволив собі висловлювання на підтримку незаконних дій РФ щодо Криму.

    Картка даних Вотерса з’явилася в базі в понеділок, 27 серпня.

    Причиною вказана «антиукраїнська пропаганда, замах на територіальну цілісність України і участь в спробах легалізації анексії Криму Росією».

    Раніше повідомлялося, що один із засновників групи Pink Floyd Роджер Уотерс у інтерв'ю виданню «Известия» заявив, що «існує безліч договорів і паперів, за якими Росія має всі права на окупований Севастополь, а перемога Євромайдану була «спланована Вашингтоном».

    Джерело: ТСН

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