Засновник Pink Floyd заявив, що Майдан «спланували» США і РФ «має всі права» на Севастополь



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Роджер Уотерс заявив, що «США спровокували РФ на окупацію Криму»

Рок-музикант Роджер Уотерс заявив, що зміна влади в Україні була «спланована Вашингтоном»

Один із засновників групи Pink Floyd Роджер Уотерс заявив, що «існує безліч договорів і паперів, за якими Росія має всі права на окупований Севастополь, а перемога Євромайдану була «спланована Вашингтоном».

Про це музикант заявив у інтерв'ю виданню «Известия».

«Я не дуже сильний в геополітиці. Я знаю, що Севастополь дуже важливий для Росії і росіян. Існує безліч договорів і паперів, за якими Росія має всі права на це місто. Зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії», – сказав Уотерс, відповідаючи на запитання журналіста про «суперечки» щодо статусу окупованого Криму.

Зазначимо, Уотерс рік тому в інтерв'ю одному з пропагандистських ресурсів висловлював симпатію президенту РФ Володимиру Путіну.