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    Засновник Pink Floyd заявив, що Майдан «спланували» США і РФ «має всі права» на Севастополь

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    <p>Роджер Уотерс заявив, що &laquo;США спровокували РФ на окупацію Криму&raquo;</p> - Засновник Pink Floyd заявив, що Майдан «спланували» США і РФ «має всі права» на Севастополь

    Роджер Уотерс заявив, що «США спровокували РФ на окупацію Криму»

    Рок-музикант Роджер Уотерс заявив, що зміна влади в Україні була «спланована Вашингтоном»

    Один із засновників групи Pink Floyd Роджер Уотерс заявив, що «існує безліч договорів і паперів, за якими Росія має всі права на окупований Севастополь, а перемога Євромайдану була «спланована Вашингтоном».

    Про це музикант заявив у інтерв'ю виданню «Известия».

    «Я не дуже сильний в геополітиці. Я знаю, що Севастополь дуже важливий для Росії і росіян. Існує безліч договорів і паперів, за якими Росія має всі права на це місто. Зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном, просто спровокувала Москву на подальші дії», – сказав Уотерс, відповідаючи на запитання журналіста про «суперечки» щодо статусу окупованого Криму.

    Зазначимо, Уотерс рік тому в інтерв'ю одному з пропагандистських ресурсів висловлював симпатію президенту РФ Володимиру Путіну.

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