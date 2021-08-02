Один із російських регіонів втретє за літо засипало снігом (фото)

Цього разу сніг випав на перевалах в Омсукчанському окрузі

Синоптики запевняють, що снігопади влітку в Магаданській області не рідкість

У Магаданській області Росії втретє за літо випав сніг. Про це повідомляє РІА Новости.

Відомо, цього разу сніг випав на перевалах в Омсукчанському окрузі. Всі три рази сніг йшов на перевалах на трасах регіону.

Синоптики запевняють, що снігопади влітку в Магаданській області не рідкість, вони трапляються майже щорічно.

«Омсукчанський район, Магаданська область. Літо закінчилося», – коментують ситуацію очевидці.

Додамо, що в Магаданській області і на Чукотці в Росії посеред літа випав сніг. Зокрема, один з очевидців опублікував відео зимової краси на перевалі «Дідусева лисина» в Хасинському окрузі.

Додамо, що в Карпатах наприкінці червня на так званому сніжному язику на Драгобраті люди каталися на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.

Нагадаємо, що доки уся Україна задихалася від спекотної погоди, у Карпатах випав сніг.

Також у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Гори були вкриті снігом, який ішов протягом дня.