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    Один із російських регіонів втретє за літо засипало снігом (фото)

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    Цього разу сніг випав на перевалах в Омсукчанському окрузі - Один із російських регіонів втретє за літо засипало снігом (фото)
    Цього разу сніг випав на перевалах в Омсукчанському окрузі
    Фото з відкритих джерел

    Синоптики запевняють, що снігопади влітку в Магаданській області не рідкість

    У Магаданській області Росії втретє за літо випав сніг. Про це повідомляє РІА Новости.

    Відомо, цього разу сніг випав на перевалах в Омсукчанському окрузі. Всі три рази сніг йшов на перевалах на трасах регіону.

    Синоптики запевняють, що снігопади влітку в Магаданській області не рідкість, вони трапляються майже щорічно.

    «Омсукчанський район, Магаданська область. Літо закінчилося», – коментують ситуацію очевидці.

    Додамо, що в Магаданській області і на Чукотці в Росії посеред літа випав сніг. Зокрема, один з очевидців опублікував відео зимової краси на перевалі «Дідусева лисина» в Хасинському окрузі.

    Додамо, що в Карпатах наприкінці червня на так званому сніжному язику на Драгобраті люди каталися на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.

    Нагадаємо, що доки уся Україна задихалася від спекотної погоди, у Карпатах випав сніг.

    Також у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Гори були вкриті снігом, який ішов протягом дня.

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    Теги: Росія снігопад літо
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    Один із російських регіонів втретє за літо засипало снігом (фото)