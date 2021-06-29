Улітку на лижі. В Карпатах туристи відпочивають по-зимовому (фото)

Сніжний язик утворений із залишків снігового покриву, він добре зберігається і довго не тане

В Карпатах наприкінці червня на так званому сніжному язику на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках. Про це інформує Укрінформ.

За словами екскурсовода Сергія Прокопа, це місце в українських Карпатах розташоване на Свидовці. Це курорт Драгобрат за перемичкою біля верхньої станції Карпатської Чайки.

«Місце добре відоме лижникам та сноубордистам, тут завжди катаються в шортах та купальниках – виходять дуже класні інстафото. Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загоряння в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня», – уточнив Прокоп.

Екскурсовод уточнив, що сніжний язик утворений із залишків снігового покриву. Він розташований у льодовиковому каньйоні, тому добре зберігається і довго не тане.

Цікаво, що влітку в цьому місці температура не підіймається вище +25 градусів за Цельсієм.

Додамо, що 24 червня у Департаменті культури і туризму Полтавської ОДА відбулося підписання договору з переможцями конкурсу підтримки садиб сільського зеленого туризму на Полтавщині.

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