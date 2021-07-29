У двох регіонах Росії зафіксували сніг (відео)

Новий рік на Колимі розпочався

На Чукотку можна їхати ліпити снігову бабу

У Магаданській області і на Чукотці в Росії посеред літа випав сніг. Зокрема, один з очевидців опублікував відео зимової краси на перевалі «Дідусева лисина» в Хасинському окрузі.

«Можна їхати в сніжки грати, бабу снігову ліпити. Коротше, все. Колимський Новий рік почався», – прокоментував таку ситуацію чоловік.

Метеорологи заявили, що інформація про снігопад підтверджується.

«Місцями ми очікували вночі заморозки. Низькі температури цілком могли призвести до появи снігу з дощем», – пояснили вони.

А на Колиму вже прийшли перші заморозки до мінус три-чотири градуси.

Додамо, що в Карпатах наприкінці червня на так званому сніжному язику на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.

Нагадаємо, що доки уся Україна задихалася від спекотної погоди, у Карпатах випав сніг.

Також у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Гори були вкриті снігом, який ішов протягом дня.