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    У двох регіонах Росії зафіксували сніг (відео)

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    Новий рік на Колимі розпочався - У двох регіонах Росії зафіксували сніг (відео)
    Новий рік на Колимі розпочався
    Фото з відкритих джерел

    На Чукотку можна їхати ліпити снігову бабу

    У Магаданській області і на Чукотці в Росії посеред літа випав сніг. Зокрема, один з очевидців опублікував відео зимової краси на перевалі «Дідусева лисина» в Хасинському окрузі.

    «Можна їхати в сніжки грати, бабу снігову ліпити. Коротше, все. Колимський Новий рік почався», прокоментував таку ситуацію чоловік.

    Метеорологи заявили, що інформація про снігопад підтверджується.

    «Місцями ми очікували вночі заморозки. Низькі температури цілком могли призвести до появи снігу з дощем», пояснили вони.

    А на Колиму вже прийшли перші заморозки до мінус три-чотири градуси.

    Додамо, що в Карпатах наприкінці червня на так званому сніжному язику на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.

    Нагадаємо, що доки уся Україна задихалася від спекотної погоди, у Карпатах випав сніг.

    Також у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Гори були вкриті снігом, який ішов протягом дня.

    Теги: Росія снігопад літо
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    У двох регіонах Росії зафіксували сніг (відео)