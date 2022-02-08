Офіс президента пояснив, як треба реагувати на «фейки» щодо російського вторгнення

Радник Єрмака закликав журналістів коректно подавати інформацію та ретельно перевіряти факти

Вітчизняний інформаційний простір регулярно «бомбардується» фейками щодо невідворотності російського повномасштабного вторгнення в Україну і на них необхідно реагувати належним чином. Такою думкою в ексклюзивній колонці на «Главкомі» поділився радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Наприклад, чого варті лише публікації з картами «можливого» вторгнення або вкидання про те, що у Нормандському форматі нібито мають узгодити дату переговорів із бойовиками», – зазначив він.

На думку Подоляка, єдиною адекватною відповіддю на подібні «залякування» може бути лише своєчасне спростування фейків та ретельна перевірка будь-якої інформації.

Також радник голови президентського Офісу припустив, що таке розповсюдження неперевіреної та сумнівної інформації може бути як свідома гонитва журналістів за сенсаціями, так і «свідомий підігрів ситуації» з боку росіян чи інших зацікавлених сил.

«Чим більше інформаційної напруги, тим більше занепокоєння у суспільстві. Отже, більше економічних проблем, більше напруги на фінансовому ринку. Тому коректне подання інформації та елементарна перевірка фактів у достовірних джерелах – це зараз одне з основних завдань не лише для держави, а й для четвертої влади – журналістів. Не «хайпувати» і не спотворювати інформацію за таких умов є фундаментально важливим для збереження стабільних позицій держави», – пояснив Михайло Подоляк.

Також Подоляк закликав не вірити фейкам про конфлікт у міжнародних стосунках України і США.

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