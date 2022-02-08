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    Офіс президента пояснив, як треба реагувати на «фейки» щодо російського вторгнення

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    На думку Михайла Подоляка, розповсюдження панічних настроїв щодо мажливого наступу РФ на Україну може роздмухуватися самою Росією - Офіс президента пояснив, як треба реагувати на «фейки» щодо російського вторгнення
    На думку Михайла Подоляка, розповсюдження панічних настроїв щодо мажливого наступу РФ на Україну може роздмухуватися самою Росією
    фото: detector.media

    Радник Єрмака закликав журналістів коректно подавати інформацію та ретельно перевіряти факти

    Вітчизняний інформаційний простір регулярно «бомбардується» фейками щодо невідворотності російського повномасштабного вторгнення в Україну і на них необхідно реагувати належним чином. Такою думкою в ексклюзивній колонці на «Главкомі» поділився радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

    «Наприклад, чого варті лише публікації з картами «можливого» вторгнення або вкидання про те, що у Нормандському форматі нібито мають узгодити дату переговорів із бойовиками», – зазначив він.

    На думку Подоляка, єдиною адекватною відповіддю на подібні «залякування» може бути лише своєчасне спростування фейків та ретельна перевірка будь-якої інформації.

    Також радник голови президентського Офісу припустив, що таке розповсюдження неперевіреної та сумнівної інформації може бути як свідома гонитва журналістів за сенсаціями, так і «свідомий підігрів ситуації» з боку росіян чи інших зацікавлених сил.

    «Чим більше інформаційної напруги, тим більше занепокоєння у суспільстві. Отже, більше економічних проблем, більше напруги на фінансовому ринку. Тому коректне подання інформації та елементарна перевірка фактів у достовірних джерелах – це зараз одне з основних завдань не лише для держави, а й для четвертої влади – журналістів. Не «хайпувати» і не спотворювати інформацію за таких умов є фундаментально важливим для збереження стабільних позицій держави», – пояснив Михайло Подоляк.

    Також Подоляк закликав не вірити фейкам про конфлікт у міжнародних стосунках України і США.

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    Теги: Росія США війна Офіс президента Михайло Подоляк
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    Офіс президента пояснив, як треба реагувати на «фейки» щодо російського вторгнення