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    Офіс президента: Не вірте фейкам! Стосунки Києва та Вашингтона абсолютно конструктивні

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    Михайло Подоляк закликав журналістів відповідально та професійно ставитись до інформації, яку розповсюджують - Офіс президента: Не вірте фейкам! Стосунки Києва та Вашингтона абсолютно конструктивні
    Михайло Подоляк закликав журналістів відповідально та професійно ставитись до інформації, яку розповсюджують
    фото з відкритих джерел

    «Чим більше інформаційної напруги, тим більше занепокоєння у нашому суспільстві», – Подоляк

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк став на захист чинного президента України, прокоментувавши нещодавні заяви Володимира Зеленського про певні розбіжності між оцінками владою України та Сполучених Штатів Америки поточної військової загрози з боку РФ. Своїми міркуваннями Подоляк поділився в ексклюзивній колонці на «Главкомі».

    На думку Подоляка, наявність певних розбіжностей щодо оцінки російської загрози зовсім не означає, що міжнародні стосунки США та України наразі не є конструктивними. Подоляк поклав відповідальність за «роздмухування» проблеми на медіа, які «подають дискусії як повноцінні конфлікти, а обговорення тієї чи іншої ситуації як непереборні розбіжності».

    «Усього цього й близько немає у наших сьогоднішніх двосторонніх відносинах. На жаль, деякі ЗМІ саме так (з легким ступенем перекручення) і вчиняють, посилаючись на деякі анонімні джерела. Чому вони це роблять? З різних причин. Пропаганда, політичні уподобання, звичайні журналістські лінощі», – вважає радник голови Офісу президента.

    На думку Подоляка, позиція президента Зеленського є абсолютно чіткою: деякі нюанси щодо ситуації в Україні чи навколо нашої держави краще видно саме з України.

    Тож Подоляк впевнений, що журналістам у поточній напруженій міжнародній ситуації варто ретельно добирати слова та перевіряти факти.

    Раніше повідомлялося, що CNN спровокувала трансатлантичний скандал після телефонної розмови Байдена та Зеленського.

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    Теги: Михайло Подоляк
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    Офіс президента: Не вірте фейкам! Стосунки Києва та Вашингтона абсолютно конструктивні