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    Банкова «взялась» за Кличка

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    Також уряд урізав повноваження голови Київської міської державної адміністрації - Банкова «взялась» за Кличка
    Також уряд урізав повноваження голови Київської міської державної адміністрації
    фото: depositphotos.com

    Кабмін погодив звільнення трьох голів київських РДА

    Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів київських районний міських державних адміністрацій (РДА). Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мальничук в Telegram.

    За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабміну погоджено звільнення:

    • Ярослава Лагути – з посади голови Дарницької районної державної адміністрації в Києві;
    • Ігоря Щербака – з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації в Києві;
    • Олега Горяги – з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації в Києві.

    Зазначимо, раніше глави київських РДА призначалися і звільнялися за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови Київської міської державної адміністрації, яким є Віталій Кличко.

    Нагадаємо, учора повідомлялося, що на позачерговому засіданні 24 січня уряд змінив порядок призначення голів РДА в Києві та Севастополі.\ Як раніше повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

    Раніше «слуги» хотіли ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

    Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

    На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

    19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

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    Теги: Віталій Кличко закон мер Володимир Зеленський самоврядування КМДА звільнення
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    Банкова «взялась» за Кличка