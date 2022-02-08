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    Думки вголос

    «Конфлікт із США». Хто бомбардує українців неймовірними фейками?

    • Михайло Подоляк

      радник голови Офісу президента

    •  glavcom.ua
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    Михайло Подоляк: &laquo;Щодня ми &laquo;бомбардуємося&raquo; фейками та лякаючими заголовками&raquo; - «Конфлікт із США». Хто бомбардує українців неймовірними фейками?
    Михайло Подоляк: «Щодня ми «бомбардуємося» фейками та лякаючими заголовками»
    фото: glavcom.ua

    «Президент Зеленський абсолютно чітко пояснив ситуацію: деякі нюанси ситуації в Україні чи навколо України якісніше видно саме з України»

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    В оценках конкретного политического процесса всегда есть две плоскости: то, о чем пишут медиа, и то, что происходит в реальности. Эти две плоскости иногда очень сильно расходятся. Как раз сейчас такой случай.

    Отношения между Украиной и США абсолютно конструктивны. Конечно, между двумя государствами не может быть идеального совпадения взглядов и всегда остается пространство для дискуссии. Но это будет откровенным перевиранием реальности, если подавать дискуссии как полноценные конфликты, а обсуждение той или иной ситуации как непреодолеваемые разногласия. Всего этого и близко нет в наших сегодняшних двухсторонних отношениях. К сожалению, некоторые СМИ именно так (с легкой степенью перевирания) и поступают, ссылаясь на некие анонимные источники. Почему они это делают? По разным причинам. Пропаганда, политические пристрастия, обычная журналистская лень.

    Президент Владимир Зеленский абсолютно четко объяснил ситуацию: некоторые нюансы о ситуации в Украине или вокруг Украины качественнее видны именно из Украины. Это особенно важно, когда чуть ли не каждый день мы все «бомбардируемся» какими-то фейками, пугающими заголовками, которые нужны только ради кликабельности. Конечно, этим пользуются и россияне. Например, чего стоят только публикации с картами «возможного» вторжения или вбросы о том, что в Нормандском формате якобы должны согласовать дату переговоров с боевиками.

    Ответом на это может быть только корректное информирование и своевременное опровержение тех фейков, иногда совершенно безумных, которые распространяются. Почему они распространяются? Это осознанный подогрев ситуации? Или стихийная погоня за сенсационностью? Кто в это вкладывается – только ли россияне? На самом деле, это не особенно важно.

    Чем больше информационного напряжения, тем больше беспокойства в нашем обществе. А значит, больше экономических проблем, больше напряжения на финансовом рынке. Поэтому корректная подача информации и элементарная проверка фактов в достоверных источниках – это сейчас одна из основных задач не только для государства, но и для четвертой власти – журналистов. Не хайповать и не искажать информацию в таких условиях фундаментально важно для сохранения стабильных позиций государства.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США пропаганда Володимир Зеленський президент Михайло Подоляк
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    «Конфлікт із США». Хто бомбардує українців неймовірними фейками?