«Конфлікт із США». Хто бомбардує українців неймовірними фейками?

«Президент Зеленський абсолютно чітко пояснив ситуацію: деякі нюанси ситуації в Україні чи навколо України якісніше видно саме з України»

Мовою оригіналу

В оценках конкретного политического процесса всегда есть две плоскости: то, о чем пишут медиа, и то, что происходит в реальности. Эти две плоскости иногда очень сильно расходятся. Как раз сейчас такой случай.

Отношения между Украиной и США абсолютно конструктивны. Конечно, между двумя государствами не может быть идеального совпадения взглядов и всегда остается пространство для дискуссии. Но это будет откровенным перевиранием реальности, если подавать дискуссии как полноценные конфликты, а обсуждение той или иной ситуации как непреодолеваемые разногласия. Всего этого и близко нет в наших сегодняшних двухсторонних отношениях. К сожалению, некоторые СМИ именно так (с легкой степенью перевирания) и поступают, ссылаясь на некие анонимные источники. Почему они это делают? По разным причинам. Пропаганда, политические пристрастия, обычная журналистская лень.

Президент Владимир Зеленский абсолютно четко объяснил ситуацию: некоторые нюансы о ситуации в Украине или вокруг Украины качественнее видны именно из Украины. Это особенно важно, когда чуть ли не каждый день мы все «бомбардируемся» какими-то фейками, пугающими заголовками, которые нужны только ради кликабельности. Конечно, этим пользуются и россияне. Например, чего стоят только публикации с картами «возможного» вторжения или вбросы о том, что в Нормандском формате якобы должны согласовать дату переговоров с боевиками.

Ответом на это может быть только корректное информирование и своевременное опровержение тех фейков, иногда совершенно безумных, которые распространяются. Почему они распространяются? Это осознанный подогрев ситуации? Или стихийная погоня за сенсационностью? Кто в это вкладывается – только ли россияне? На самом деле, это не особенно важно.

Чем больше информационного напряжения, тем больше беспокойства в нашем обществе. А значит, больше экономических проблем, больше напряжения на финансовом рынке. Поэтому корректная подача информации и элементарная проверка фактов в достоверных источниках – это сейчас одна из основных задач не только для государства, но и для четвертой власти – журналистов. Не хайповать и не искажать информацию в таких условиях фундаментально важно для сохранения стабильных позиций государства.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.