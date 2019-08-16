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    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">В Офісі президента змінили картини</div> <div></div> </div> </div> - Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    В Офісі президента змінили картини
    Фото: facebook.com/tatyana.kostenko

    Зеленський обрав собі картину з шаурмою

    Стіни Офісу президента України прикрасили картинами молодих українських художників з колекції Музею історії Києва. Роботи вибирав особисто Володимир Зеленський. Про це повідомила заступник директора музею Тетяна Костенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Керівництву країни будуть створювати атмосферу і піднімуть настрій роботи авторства Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайневої і Олексія Кондакова», - написала вона.

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    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами
    Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами

    Костенко також опублікувала фото картин, які президент відібрав для свого офісу. Серед них є і картина з шаурмою, про яку раніше говорив Зеленський, заявивши, що запах шаурми робить для президента «Київ Києвом». Нагадаємо, привітання президента з днем Києва, в якому говорилося про шаурму, викликало хвилю невдоволення в соцмережах.

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