Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами



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В Офісі президента змінили картини Фото: facebook.com/tatyana.kostenko

Зеленський обрав собі картину з шаурмою

Стіни Офісу президента України прикрасили картинами молодих українських художників з колекції Музею історії Києва. Роботи вибирав особисто Володимир Зеленський. Про це повідомила заступник директора музею Тетяна Костенко на своїй сторінці у Facebook.

«Керівництву країни будуть створювати атмосферу і піднімуть настрій роботи авторства Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайневої і Олексія Кондакова», - написала вона.

Костенко також опублікувала фото картин, які президент відібрав для свого офісу. Серед них є і картина з шаурмою, про яку раніше говорив Зеленський, заявивши, що запах шаурми робить для президента «Київ Києвом». Нагадаємо, привітання президента з днем Києва, в якому говорилося про шаурму, викликало хвилю невдоволення в соцмережах.